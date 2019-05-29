من هو باولو سيرجيو مدرب التعاون الجديد، والسيرة الذاتية للمدير الفني البرتغالي

من هو باولو سيرجيو مدرب التعاون الجديد هو سؤال الجميع الآن في السعودية بعد إعلان سكري القصيم عن التعاقد مع هذا المدرب البرتغالي المتميز ليكون خلفا لبيدرو مانويل، ونقدم لكم السيرة الذاتية لباولو سيرجو مدرب التعاون من ويكيبيديا، وتاريخه مع عالم كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل، والإنجازات والبطولات التي حققها كمدرب، وعدد من المعلومات الأخرى من الcv الخاص بهذا المدرب، ويحل سيرجيو خلفا لمواطنه بيدرو مانويل والذي اعتذر عن تكملة المشوار مع التعاون، بعد موسم مبهر، قاد خلاله الفريق للفوز بكأس الملك وتحقيق المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

من هو باولو سيرجيو مدرب التعاون الجديد والسيرة الذاتية له

هو باولو سيرجيو بينتو بريتو من مواليد البرتغال عام 1958 أي أن مدرب التعاون الجديد يبلغ من العمر الآن 51 عام، بدأ باولو سيرجيو مسيرته مع عالم كرة القدم كلاعب، وكان يلعب في مركز المهاجم، لعب للكثير من الأندية البرتغالية وأشهرها نادي استوريل وفيتوريا سيتوبال، لعب أيضا لنادي غرونوبل الفرنسي، أنهى مسيرته كلاعب مع نادي أولهانينسي البرتغالي، وكان هذا النادي هو أول نادي يدربه باولو سيرجيو.

بخصوص الأندية التي دربها باولو سيرجيو مدرب التعاون الجديد فقد درب أندية برتغالية كثيرة وهي: سانتا كلارا، بيرامار، وباكوس فيرييرا، وفيتوريا جيماريش، كما درب العملاق البرتغالي سبورتنج لشبونة، خاض تجارب تدريبية خارج البرتغال، حيث اختير مديرا فنيا لفريق هارتس السكتلندي، وأبويل القبرصي، قبل أن يعود للبرتغال لتدريب أكاديميكا.

باولو سيرجيو مدرب التعاون الجديد درب من قبل في الخليج، حيث عين مديرا فنيا لفريق دبا الفجيرة الإماراتي، وقبل أن يتولى تدريب التعاون كان مدربا لنادي صناعة النفط الإيراني، ومن إنجازات مدرب التعاون البرتغالي الفوز بكأس أسكتلندا مع فريق هارتس، والفوز بالدوري القبرصي وكأس السوبر مع نادي أبويل.