تعاقد نادي الشباب السعودي مع البرازيلي المتميز باولو لوكاس سانتوس دي باولا الشهير بإسم “باولينيو” في واحدة من أهم صفقات الدوري السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير الرياضي السيرة الذاتية للنجم باولينيو لاعب نادي الشباب الجديد من ويكيبيديا، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم إنجازات هذا اللاعب، يذكر أن باولينيو انضم إلى نادي الشباب السعودي قادمًا من بوافيستا البرتغالي مقابل 1.4 مليون يورو، ووقع باولو لوكاس دي باولا للشباب لمدة أربعة مواسم.

من هو باولينيو لاعب الشباب الجديد؟

بخصوص معلومات عن باولينيو من ويكيبيديا نجد أنه من مواليد البرازيل عام 1997 (يبلغ من العمر 24 عامًا)، يلعب في مركز الوسط، باولو لوكاس سانتوس دي باولا لاعب الشباب الجديد من شباب نادي فلومينينزي البرازيلي، بدأ باولينيو رحلته الاحترافية في أوروبا عام 2017 مع رديف نادي سبورتنج لشبونة، حيث لعب لهذا النادي 26 مباراة وسجل أربعة أهداف، وبعدها انتقل إلى بوافيستا البرتغالي حيث لعب له باولينيو 55 مباراة وسجل هدفين.