من هو باولينيو لاعب الفيحاء؟

نجح البرازيلي باولينيو، في قيادة نادي الفيحاء، إلى نهائي كأس السوبر السعودي 2023، بعد تسجيله هدف فوز فريقه على الهلال بطريقة أكثر من رائعة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم باولينيو لاعب الفيحاء، واهم المعلومات عنه، والأندية التي لعب لها، وأرقام هذا اللاعب.
معلومات عن باولينيو لاعب نادي الفيحاء السعودي
- هو باولو لوكاس سانتوس دي باولا لقبه هو (باولينيو) لاعب الفيحاء من مواليد ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1997 (26 عامًا).
- يلعب في مركز خط الوسط.
- هو خريج أكاديمية نادي فلومينزي.
- في بداية مسيرة باولينيو الاحترافية انتقل للدوري البرتغالي.
- لعب هناك لرديف نادي سبورتنج، ظهر في 26 مباراة وسجل 4 أهداف.
- انتقل بعد ذلك لنادي بوافيستا البرتغالي، لعب له 55 مباراة، سجل هدفين.
- في صيف 2021 انتقل لنادي الشباب السعودي في عقد لمدة 4 مواسم.
- لعب للشباب في أول مواسمه بالسعودية 23 مباراة وسجل هدف.
- في صيف 2022 انتقل باولينيو للفيحاء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.