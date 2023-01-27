من هو باولينيو لاعب الفيحاء؟

نجح البرازيلي باولينيو، في قيادة نادي الفيحاء، إلى نهائي كأس السوبر السعودي 2023، بعد تسجيله هدف فوز فريقه على الهلال بطريقة أكثر من رائعة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم باولينيو لاعب الفيحاء، واهم المعلومات عنه، والأندية التي لعب لها، وأرقام هذا اللاعب.

معلومات عن باولينيو لاعب نادي الفيحاء السعودي