من هو بدر الحماد المرشح لمنصب رئيس نادي الهلال والسيرة الذاتية له

أعلن الأستاذ بدر الحماد عن نيته الترشح لمنصب رئيس نادي الهلال خلال الفترة القادمة، حيث عرض رؤيته لمستقبل النادي وخطوط عريضة من برنامجه، ونقدم لكم السيرة الذاتية للأستاذ بدر الحماد من ويكيبيديا وتاريخه والمناصب القيادية التي تولاها، والشهادات العلمية التي حصل عليها، وقال الحماد أن ميزانية الهلال يجب أن تكون كبيرة، وحدد رقم تقريبي بقيمة 500 مليون ريال، مؤكدا أن الهلال يجب أن يعود زعيما لكل قارة آسيا، وتعهد بدر الحماد ببناء ملعب جديد للهلال يتسع لعدد 30 ألف متفرج وفي مكان ممتاز بالرياض.

من هو بدر الحماد المرشح لرئاسة نادي الهلال

الأستاذ بدر الحماد هو أحد أعضاء شرف نادي الهلال منذ 2016 وقدم دعم كبير للفريق، وهو أحد محبي وعشاق الزعيم الهلال، يشغل منصب رئيس شركة الحماد القابضة، ورئيس مجلس إدارة مكين كابيتال، وهو رجل أعمال معروف، نال في عام 2000 درجة الماجستير في مجال التخطيط والإدارة من جامعة كرانستون بنيويورك.

عمل لفترة 6 أعوام في الشركة العالمية ميرلنش للوساطة في الأوراق المالية ومقرها الولايات المتحدة، حيث عمل وسيطا في أسواق الأوراق المالية بأمريكا، عاد للسعودية عام 2001 ليترأس شركة الحماد القابضة، حيث بدأ العمل فيها مديرا للاستثمار ثم رئيسا لها.