من هو برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي الجديد المرتقب – والسيرة الذاتية للمدير الفني الكرواتي

من هو برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي الجديد المرتقب هو سؤال كل الجماهير السعودية عموما وسؤال جماهير الراقي خصوصا بعد ارتباط اسم هذا المدرب بالبطل السعودي، حيث نقدم لكم الآن السيرة الذاتية للمدرب برانكو إيفانكوفيتش، وتاريخه مع عالم كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل، والإنجازات التي حققها، والبطولات التي فاز بها، هذا وقد أكدت عدة مصادر مقربة من إدارة الأهلي، أن النادي توصل لاتفاق مع المدرب برانكو، ليقود الفريق بداية من المعسكر الخارجي والذي سيقام بالنمسا.

من هو برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي الجديد المرتقب والسيرة الذاتية له

برانكو إيفانكوفيتش هو مدير فني كفء ومخضرم، درب على مستوى الأندية والمنتخبات، له خبرات تدريبية في الكثير من بلدان العالم في أوروبا وآسيا، كما درب من قبل في السعودية والخليج العربي، مدرب الأهلي الجديد المرتقب يبلغ من العمر 65 عام، فهو من مواليد 1954، على مستوى المنتخبات في بداية مسيرته كان مدرب مساعد لمنتخب كرواتيا وحصل المنتخب الكرواتي وقتها على المركز الثالث في كأس العالم 1998، وخلال الفترة من 2002 حتى 2006 كان مديرا فنيا لمنتخب إيران وقاده لتحقيق المركز الثالث في كأس أمم آسيا 2004.

برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي الجديد المرتقب كان يدرب بيرسبوليس الإيراني من 2015 حتى 2019، وقاد هذا الفريق لنهائي دوري أبطال آسيا 2018، قبل أن يخسر أمام بطل اليابان، درب برانكو نادي الاتفاق السعودي موسم 2012 وقاده للمركز الرابع في الدوري السعودي، كما درب شاندونج الصيني في 2010 وحصل معه على كأس السوبر الصيني، كما درب منتخب إيران الأولمبي وحصل معه على الميداليات الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2002، كما درب برانكو من قبل الوحدة الإماراتي وهانوفر الألماني ودينامو زغرب العملاق الكرواتي.