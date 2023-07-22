من هو برداريتش مدرب العربي الكويتي الحالي؟

أعلن نادي العربي الكويتي عن التعاقد مع المدير الفني الألماني المميز توماس برداريتش ليقود الفريق الأول بالنادي لكرة القدم خلال الموسم القادم، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لتوماس برداريتش مدرب العربي الجديد الحالي، وأهم المعلومات عنه، والأندية التي دربها من قبل.

معلومات عن توماس برداريتش مدرب العربي حاليًا

توماس برداريتش مدرب العربي الكويتي الحالي من مواليد ألمانيا عام 1975 (48 سنة) كان لاعب دولي ألماني في مركز المهاجم ولعب لمنتخب ألمانيا الأول، لعب مهاجمًا لعدة أندية ألمانية كان أبرزها فولفسبورج وشتوتجارت وباير ليفركوزن وهانوفر 96، بعد نهاية مسيرته كلاعب شغل منصب مدير رياضي لنادي دينامو مينسك البيلاروسي ونادي بونيودكور الأوزبكي، بعدها بدأ مسيرته في التدريب كمدير فني.

مدرب العربي حاليًا توماس برداريتش درب نادي تشينايين الهندي قبل التدريب في الكويت، وقبلها درب نادي فلازنيا الألباني، كما درب في الدوري المقدوني، ودرب فريق تحت 21 سنة لنادي فولفسبورج الألماني الشهير.