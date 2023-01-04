من هو برونو بينيرو مدرب قطر الحالي في كأس الخليج 2023؟

بواسطة محمود عطا الله
برونو بينيرو مدرب منتخب قطر الحالي في كأس الخليج 2023 برونو بينيرو مدرب منتخب قطر الحالي في كأس الخليج 2023

يدخل العنابي القطري بطولة خليجي 25 للفوز بلقبها ومصالحة جماهيره بعد النتائج غير الجيدة في بطولة كأس العالم 2022، نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن برونو بينيرو مدرب منتخب قطر الحالي في كأس الخليج 2023، وأهم إنجازات المدير الفني البرتغالي، وتاريخه في عالم التدريب، وتولى بينيرو تدريب العنابي خلفًا للإسباني فيليكس سانشيز.

معلومات عن برونو بينيرو مدرب قطر الحالي في كأس الخليج

  • المدير الفني ومدرب منتخب قطر الحالي في كأس الخليج 2023 هو البرتغالي برونو ميجيل نوجويرا بينيرو، من مواليد البرتغال عام 1976 (46 عامًا).
  • كان يشغل منصب المدير الفني لمنتخب قطر الأولمبي.
  • بدأ برونو بينيرو مدرب منتخب قطر الحالي مسيرته مع عالم التدريب مع فريقي الناشئين بنادي بنفيكا ونادي بيلينسيس البرتغاليين.
  • درب عدة فرق في البرتغال.
  • درب منتخبات قطر تحت 19 و20 و21 سنة.
  • درب في أكاديمية أسباير.
  • من 2020 حتى 2022 درب نادي أستوريال وفاز معه بدوري الدرجة الثانية البرتغالي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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