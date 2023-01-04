من هو برونو بينيرو مدرب قطر الحالي في كأس الخليج 2023؟
يدخل العنابي القطري بطولة خليجي 25 للفوز بلقبها ومصالحة جماهيره بعد النتائج غير الجيدة في بطولة كأس العالم 2022، نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن برونو بينيرو مدرب منتخب قطر الحالي في كأس الخليج 2023، وأهم إنجازات المدير الفني البرتغالي، وتاريخه في عالم التدريب، وتولى بينيرو تدريب العنابي خلفًا للإسباني فيليكس سانشيز.
معلومات عن برونو بينيرو مدرب قطر الحالي في كأس الخليج
- المدير الفني ومدرب منتخب قطر الحالي في كأس الخليج 2023 هو البرتغالي برونو ميجيل نوجويرا بينيرو، من مواليد البرتغال عام 1976 (46 عامًا).
- كان يشغل منصب المدير الفني لمنتخب قطر الأولمبي.
- بدأ برونو بينيرو مدرب منتخب قطر الحالي مسيرته مع عالم التدريب مع فريقي الناشئين بنادي بنفيكا ونادي بيلينسيس البرتغاليين.
- درب عدة فرق في البرتغال.
- درب منتخبات قطر تحت 19 و20 و21 سنة.
- درب في أكاديمية أسباير.
- من 2020 حتى 2022 درب نادي أستوريال وفاز معه بدوري الدرجة الثانية البرتغالي