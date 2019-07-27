من هو برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الجديد المرتقب، والسيرة الذاتية للنجم البرتغالي

من هو برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الجديد المرتقب هو سؤال كل الجماهير الآن بعد موافقة اليونايتد على شروط سبورتنج لشبونة لشراء اللاعب، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية للبرتغالي برونو فرنانديز وتاريخه مع عالم كرة القدم، والإنجازات التي حققها هذا اللاعب، والأندية التي لعب لها من قبل، وجنسية برونو فرنانديز، هذا ويذكر أن نادي ليفربول زاحم مانشستر يونايتد على شراء هذا النجم المتميز، لكن رغبة سولشاير مدرب اليونايتد في شراء اللاعب حسمت الأمور.

من هو برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الجديد المرتقب والسيرة الذاتية له bruno fernandes

هو برونو ميجيل بورخيس فرنانديز من مواليد مدينة بورتو البرتغالية عام 1994 (يبلغ من العمر الآن 25 سنة)، لاعب مانشستر يونايتد الجديد المرتقب يلعب في مركز الوسط، يلعب لنادي سبورتنج لشبونة من 2017 حتى الآن، سجل لسبورتنج لشبونة الموسم الماضي 32 هدف وصنع 18 هدف، في موسم 2016-2017 لعب لنادي سامبدوريا الإيطالي ومثله في 33 مباراة وسجل 5 أهداف، وقبلها كان يلعب لنادي سامبدوريا الإيطالي منذ 2013.

برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الجديد لعب لكل منتخبات البرتغال السنية، ويلعب لمنتخب البرتغال الأول منذ عام 2017 حتى الآن، مثل اللاعب منتخب البرتغال الأول في 13 مباراة وسجل هدف واحد، ومن إنجازات برونو فرنانديز الفوز مع منتخب البرتغال بدوري الأمم الأوروبية 2019، كما فاز مع سبورتنج لشبونة بكأس الدوري البرتغالي مرتين.