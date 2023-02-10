من هو بسام الصرارفي لاعب العربي الكويتي الجديد؟

كان التونسي الدولي بسام الصرارفي أحد صفقات النادي العربي الكويتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية يناير 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للتونسي بسام الصرارفي لاعب العربي الكويتي الجديد، وأهم أرقام هذا اللاعب، والأندية التي لعب لها من قبل.
معلومات عن بسام الصرارفي لاعب العربي الكويتي الجديد
- بسام الصرارفي لاعب العربي من مواليد تونس العاصمة عام 1997 (26 عامًا).
- يلعب في مركز الجناح الأيسر.
- هو لاعب دولي، لعب لمنتخب تونس الأول 15 مباراة وسجل هدفًا واحدًا.
- بدا بسام الصرارفي مسيرته مع كرة القدم في تونس.
- لعب للنادي الإفريقي التونسي 26 مباراة وسجل 6 أهداف، بعدها خاض تجربة احترافية أوروبية بالدوري الفرنسي.
- لعب لاعب العربي الجديد الصرارفي لنادي نيس الفرنسي 56 مباراة وسجل 4 أهداف.
- احترف بالدوري الهولندي مع نادي زولته فاريجيم.
- من المرتقب أن يحقق اللاعب مع العربي نجاحًا كبيرًا.