من هو بسام الصرارفي لاعب العربي الكويتي الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
باسم الصرارفي لاعب العربي باسم الصرارفي لاعب العربي

كان التونسي الدولي بسام الصرارفي أحد صفقات النادي العربي الكويتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية يناير 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للتونسي بسام الصرارفي لاعب العربي الكويتي الجديد، وأهم أرقام هذا اللاعب، والأندية التي لعب لها من قبل.

معلومات عن بسام الصرارفي لاعب العربي الكويتي الجديد

  • بسام الصرارفي لاعب العربي من مواليد تونس العاصمة عام 1997 (26 عامًا).
  • يلعب في مركز الجناح الأيسر.
  • هو لاعب دولي، لعب لمنتخب تونس الأول 15 مباراة وسجل هدفًا واحدًا.
  • بدا بسام الصرارفي مسيرته مع كرة القدم في تونس.
  • لعب للنادي الإفريقي التونسي 26 مباراة وسجل 6 أهداف، بعدها خاض تجربة احترافية أوروبية بالدوري الفرنسي.
  • لعب لاعب العربي الجديد الصرارفي لنادي نيس الفرنسي 56 مباراة وسجل 4 أهداف.
  • احترف بالدوري الهولندي مع نادي زولته فاريجيم.
  • من المرتقب أن يحقق اللاعب مع العربي نجاحًا كبيرًا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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