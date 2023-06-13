من هو بلند حسن لاعب منتخب العراق الأولمبي؟

من المرتقب أن تشهد بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية تألق النجم العراقي الشاب بلند حسن، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهاجم بلند حسن لاعب منتخب العراق الأولمبي، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وتاريخه مع لعبة كرة القدم، والنادي الذي يلعب له.

معلومات عن بلند حسن مهاجم منتخب العراق الأولمبي

بلند حسن من مواليد مدينة ارنهيم الهولندية عام 2003 (20 عامًا)، لاعب منتخب العراق الأولمبي يلعب حاليًا لنادي جرافشاب تحت 21 سنة، أصول هذا اللاعب تعود لكركوك العراقية، يلعب في مركز الجناح الأيسر كما يجيد اللعب في عدة مراكز هجومية وصناعة اللعب.

بلند حسن كان قائدًا لفريق جرافشاب تحت 18 سنة وتم تصعيده عام 2020 وهو في عمر 17 سنة لفريق جرافشاب تحت 21، لعب بلند حسن 6 بطولات مع منتخب العراق للشباب، ثم لعب للمنتخب الأولمبي.