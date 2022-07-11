من هو بيتزي مدرب الوصل الجديد؟

أعلنت شركة نادي الوصل الإماراتي عن التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم واحد 2022-2023، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الوصل الجديد، والأندية والمنتخبات التي دربها قبل الوصل، والبطولات التي حققها كمدرب.
من هو خوان أنطونيو بيتزي مدرب الوصل الجديد؟
- خوان انطونيو بيتزي مدير فني أرجنتيني إسباني، صاحب cv حافل كلاعب ثم مدرب.
- خوان أنطونيو بيتزي مدرب الوصل الجديد من مواليد الأرجنتين عام 1968 (54 عامًا).
- بدأ بيتزي مسيرته مع كرة القدم كلاعب في مركز الهجوم، معظم مسيرته كلاعب كانت في الدوري الإسباني، حيث لعب لعدة أندية أهمها برشلونة وفالنسيا وتينيريفي، لعب لمنتخب إسبانيا الأول لمدة 4 سنوات، حيث خاض معهم كأس عالم وبطولة أمم أوروبا.
- شاهد أيضًأ: جدول مباريات مانشستر سيتي الودية بأمريكا يوليو 2022
- من أبرز المعلومات عن بيتزي مدرب الوصل، تعيينه في منصب المدير الفني لمنتخب تشيلي وفوزه بكأس كوبا أمريكا 2016، كما شغل منصب المدير الفني لمنتخب السعودية.
- درب بيتزي عدة أندية أرجنتينية أهمها فريق سان لورينزو، ودرب نادي فالنسيا الإسباني، كما درب ليون المكسيكي، كما درب في الدوري التشيلي وفاز بتلك البطولة عام 2010.