من هو بيتزي مدرب الوصل الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
بيتزي مدرب الوصل بيتزي مدرب الوصل

أعلنت شركة نادي الوصل الإماراتي عن التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم واحد 2022-2023، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الوصل الجديد، والأندية والمنتخبات التي دربها قبل الوصل، والبطولات التي حققها كمدرب.

من هو خوان أنطونيو بيتزي مدرب الوصل الجديد؟

  • خوان انطونيو بيتزي مدير فني أرجنتيني إسباني، صاحب cv حافل كلاعب ثم مدرب.
  • خوان أنطونيو بيتزي مدرب الوصل الجديد من مواليد الأرجنتين عام 1968 (54 عامًا).
  • بدأ بيتزي مسيرته مع كرة القدم كلاعب في مركز الهجوم، معظم مسيرته كلاعب كانت في الدوري الإسباني، حيث لعب لعدة أندية أهمها برشلونة وفالنسيا وتينيريفي، لعب لمنتخب إسبانيا الأول لمدة 4 سنوات، حيث خاض معهم كأس عالم وبطولة أمم أوروبا.
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  • من أبرز المعلومات عن بيتزي مدرب الوصل، تعيينه في منصب المدير الفني لمنتخب تشيلي وفوزه بكأس كوبا أمريكا 2016، كما شغل منصب المدير الفني لمنتخب السعودية.
  • درب بيتزي عدة أندية أرجنتينية أهمها فريق سان لورينزو، ودرب نادي فالنسيا الإسباني، كما درب ليون المكسيكي، كما درب في الدوري التشيلي وفاز بتلك البطولة عام 2010.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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