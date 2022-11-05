من هو بيدرو مارتينيز مدرب الغرافة الجديد؟

أعلن نادي الغرافة، عن التعاقد مع المدير الفني البرتغالي بيدرو مارتينيز لتدريب اللفريق الأول لكرة القام لمدة موسم ونصف الموسم القادمين، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية لبيدرو مارتينيز مدرب الغرافة الجديد، والأندية التي دربها مارتينيز من قبل، وإنجازات هذا المدرب البرتغالي القدير.
السيرة الذاتية لبيدرو مارتينيز مدرب الغرافة الجديد
- بيدرو مارتينيز مدرب الغرافة الجديد من مواليد مدينة فيرا البرتغالية عام 1970 052 عامًا).
- كان لاعب دولي برتغالي سابق يلعب في مركز الوسط المدافع، لعب لعدة اندية برتغالية كان أبرزها سبورتنج لشبونة وبوافيستا.
- بدا مسيرته التدريبية مع عدة اندية برتغالية ثم درب في البرتغال أيضًا أندية ريو أفي وفيتوريا جيماريش.
- ثم درب نادي أولمبياكوس اليوناني منذ 2018 حتى 2022.
- إنجازات بيدرو مارتينيز مدرب نادي الغرافة مع فريق أولمبياكوس: الحصول على الدوري اليوناني ثلاث مرات وكأس اليونان مرة.
- حصل بيدرو مارتينيز حصل على جائزة أفضل مدرب في اليونان مرتين عامي 2020 و 2021.