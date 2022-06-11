أعلنت الصحافة الرياضية الإسبانية عن ثاني صفقات ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية 2022 وهو الفرنسي أوريلين تشواميني قادمًا من موناكو الفرنسي، نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية CV أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد الجديد، وأهم إنجازات هذا اللاعب، وأهم المعلومات عنه والأندية التي لعب لها من قبل، يوقع تشواميني صفقة ريال مدريد الجديدة، على عقود لستة مواسم، مقابل 80 مليون يورو، إلى جانب 20 مليون حوافز.

من هو تشواميني لاعب ريال مدريد الجديد؟