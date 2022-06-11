أعلنت الصحافة الرياضية الإسبانية عن ثاني صفقات ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية 2022 وهو الفرنسي أوريلين تشواميني قادمًا من موناكو الفرنسي، نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية CV أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد الجديد، وأهم إنجازات هذا اللاعب، وأهم المعلومات عنه والأندية التي لعب لها من قبل، يوقع تشواميني صفقة ريال مدريد الجديدة، على عقود لستة مواسم، مقابل 80 مليون يورو، إلى جانب 20 مليون حوافز.
من هو تشواميني لاعب ريال مدريد الجديد؟
- أوريلين تشواميني لاعب كرة قدم دولي فرنسي يلعب في خط الوسط المدافع من مواليد مدينة روان الفرنسية عام 2000 (22 عامًا).
- انتقل منذ صغره لمدينة بوردو الفرنسية، لعب كرة القدم لأول مرة في سن 6 سنوات.
- التحق أوريلين تشواميني بأكاديمية ناشئي بوردو عام 2011.
- لعب لفريق رديف بوردو في موسم 2017-2018، شارك في 16 مباراة وسجل 3 أهداف.
- لعب تشواميني لاعب ريال مدريد لفريق بوردو الأول من 2018 حتى 2020 ومثله في 25 مباراة.
- في 2020 انتقل أوريلين تشواميني من بوردو إلى موناكو مقابل 20 مليون يورو.
- لعب تشواميني لموناكو 74 مباراة وسجل 5 أهداف.
- لعب تشواميني لكل منتخبات فرنسا من سن 16 حتى سن 21 سنة، لعب لمنتخب فرنسا الأول 11 مباراة وسجل هدف واحد.
- من أهم إنجازات تشواميني الفوز ببطولة دوري أمم أوروبا 2021 مع منتخب فرنسا.