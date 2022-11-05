من هو توميتش مدرب النصر الجديد؟

أعلنت إدارة نادي النصر الإماراتي عن التعاقد مع المدير الفني الكرواتي جوران توميتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في عقد حتى نهاية الموسم الجاري، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لجوران توميتش مدرب نادي النصر الجديد، ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل، وإنجازات توميتش كمدرب.

من هو جوران توميتش مدرب النصر الجديد؟