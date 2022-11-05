من هو توميتش مدرب النصر الجديد؟

أعلنت إدارة نادي النصر الإماراتي عن التعاقد مع المدير الفني الكرواتي جوران توميتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في عقد حتى نهاية الموسم الجاري، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لجوران توميتش مدرب نادي النصر الجديد، ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل، وإنجازات توميتش كمدرب.
من هو جوران توميتش مدرب النصر الجديد؟
- جوران توميتش مدرب نادي النصر الإماراتي الجديد من مواليد مدينة سيبينيك الكرواتية عام 1977 (45 عامًا).
- بدأ توميتش مسيرته مع كرة القدم كلاعب مهاجم، لعب لعدة أندية أوروبية منها: سالزبورج النمساوي، ليرس البلجيكي، ريجينا الإيطالي، أيك أثينا اليوناني.
- شغل منصب المدير الفني لعدة أندية صينية: بكين باكسي، تيانجين، زهيجيانج، ومدربًا لنادي تشينزين الصيني أيضًا.
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- شغل جوران توميتش منصب المدير الفني لعدة أندية كرواتية وهي: سيبينيك ونادي أسترا 1961 ونادي لوكوموتيفا، وكان أخرها تدريب نادي ريبيكا.
- إنجازات جوران توميتش مدرب النصر: الفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الكرواتي عام 2022، الفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الصيني 2014، وصيف الدوري الكرواتي 2020 مع نادي لوكوموتيفا، وصيف كأس كرواتيا 2022 مع نادي ريبيكا.