من هو توم جلوفر حارس مرمى ملبورن سيتي؟

بواسطة محمود عطا الله
توم جلوفر حارس مرمى نادي ملبورن سيتي توم جلوفر حارس مرمى نادي ملبورن سيتي

تعرض حارس مرمى فريق ملبورن سيتي لاعتداء من قبل الجماهير خلال مباراة ديربي ملبورن التي أُقيمت مساء السبت في الدوري الأسترالي A لكرة القدم، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للاعب توم جلوفر حارس فريق ملبورن سيتي، هذا ويحقق الاتحاد الاسترالي لكرة القدم حاليًا في أحداث ديربي ملبورن لكرة القدم.

من هو توم جلوفر حارس ملبورن سيدني؟

  • هو توماس ويليام جلوفر من مواليد سيدني عام 1997 (25 عامًا).
  • توم ويليام حارس نادي ملبورن سيتي مثل منتخب أستراليا تحت 20 سنة، ومنتخب أستراليا الأولمبي.
  • بدأ توم جلوفر مسيرته مع كرة القدم في أوروبا وهو من ناشئي نادي توتنهام الإنجليزي، ثم الفريق الأول لتوتنهام.
  • ثم أعاره توتنهام لفريق سنترال كوست مارينرز ثم انتقل لفريق هلسينبرج السويدي.
  • ويلعب ويليام جلوفر لنادي ملبورن سيتي منذ 2019.
  • حصل على لقب الدوري الأسترالي A عام 2021.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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