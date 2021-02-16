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من هو توني أدجو لاعب المريخ السوداني؟

بواسطة محمود عطا الله
توني لاعب المريخ الجديد توني لاعب المريخ الجديد

تعاقد المريخ السوداني مع النيجيري توني أدجو خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير 2021 لدعم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة وتعزيز قوة خط هجومه، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذتية للمهاجم توني أدجو ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب توني لاعب المريخ من قبل، وأرقامه والأحصائيات التهديفية له، يذكر أن المريخ ينافس وبقوة على البطولات السودانية جمعيًا وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

من هو توني لاعب المريخ السوداني والسيرة الذاتية له

هو توني أدجو مارجوي Tony Edjomariegwe من مواليد نيجيريا عام 1992، يبلغ من العمر الآن 28 عامًا، يلعب توني لاعب لمريخ الجديد في مركز الجناح الأيسر المهاجم، وهو لاعب مهاجم متميز، وصل توني إلى السودان بعد رحلة احتراف طويلة في الدوري المغربي حيث لعب لنادي أولمبيك أسفي ثم نادي المغرب التطواني، لم يلعب توني حتى الآن لمنتخب نيجيريا الأول.

بخصوص احصائيات توني لاعب المريخ الجديد، فقد بدأ توني مسيرة الاحتراف الكروي مع الأندية النيجيرية الكبيرة، حيث لعب لأندية شوتنج ستارز الشهير وكانو بيلارز وكوارا يونايتد، قبل أن يحترف خارج نيجير لأول مرة في عام 2015 عندما تعاقد معه أولمبيك أسفي، حيث لعب توني لهذا الفريق 86 مباراة وسجل 9 أهداف، قبل أن يتنقل للمغرب التطواني، حيث لعب له 27 مباراة وسجل 9 أهداف.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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