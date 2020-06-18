من هو تيمو فيرنر لاعب تشيلسي الجديد؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له Timo Werner

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن ضم مهاجم نادي لايبزج ومنتخب ألمانيا تيمو فيرنر في صفقة قوية ومن أهم صفقات موسم الانتقالات الصيفية 2020، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية تيمو فيرنر لاعب تشيلسي الجديد، والأندية التي لعب لها من قبل، وأحصائيات تيمو فيرنر CV ومسيرته مع كرة القدم في الدوري الألماني ومنتخب بلاده، تيمو فيرنر ماكينة أهداف لا تهدأ وهو صفقة رابحة للبلوز بقيمة 50 مليون يورو.

السيرة الذاتية لتيمو فيرنر لاعب تشيلسي الجديد؟

تيمو فيرنر مهاجم ألماني فذ، وهو من مواليد مدينة شتوتجارت عام 1994، ينضم إلى البلوز تشيلسي وهو في عمر 24 ربيعًا، لعب لنادي شتوتجارت الألماني من عام 2013 حتى عام 2017، وفي 2017 ينتقل لنادي لايبزج مقابل 10 مليون يورو، في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ هذا النادي، يعتبر تيمو فيرنر أصغر لاعب يلعب في الدوري الألماني 50 مباراة و 100 مباراة و 150 مباراة و 200 مباراة، من CV تيمو فيرنر نجد أنه يلعب للمنتخب الأول الألماني منذ 2017 حيث لعب مع هذا المنتخب الكبير 29 مباراة وسجل 11 هدفًا.

بخصوص معلومات من السيرة الذاتية لتيمو فيرنر لاعب تشيلسي الجديد نجد أنه لعب لكل منتخبات ألمانيا السنية حتى وصل للمنتخب الأول، وعن إحصائيات تيمو فيرنر التهديفية، فقد لعب لنادي لايبزج 125 مباراة وسجل 67 هدفًا، ولعب لنادي شتوتجارت 95 مباراة وسجل 13 هدف، ولمنتخب ألمانيا تحت 21 سنة لعب 7 مباريات وسجل 3 أهداف، من إنجازات تيمو فيرنر الفوز مع منتخب ألمانيا بكأس العالم للقارات 2017 وحقق هو جائزة الحذاء الذهبي في تلك البطولة.