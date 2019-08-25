من هو ثولاني سيريرو لاعب الجزيرة الجديد وما هي جنسية هذا اللاعب أسئلة كثيرة تشغل تفكير الجميع الان بعد التعاقد مع اللاعب رسميا، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية لثولاني سيريرو وتاريخه مع عالم كرة القدم والإنجازات التي حققها، والأندية التي لعب لها من قبل التوقيع لنادي الجزيرة الإماراتي فخر أبوظبي، وتعتبر صفقة ضم ثولاني سيريرو واحدة من ضمن مجموعة من الصفقات القوية والمميزة في موسم الانتقالات الصيفية لنادي الجزيرة.

من هو ثولاني سيريرو لاعب الجزيرة الجديد والسيرة الذاتية له وجنسية اللاعب thulani serero

ثولاني سيريرو من مواليد مدينة سويتو بدولة جنوب أفريقيا أي أن جنسية اللاعب هي الجنوب أفريقية، لاعب نادي الجزيرة الجنوب أفريقي الجديد من مواليد 1990 أي يبلغ من العمر الان 29 عاما، وهو يلعب في مركز خط الوسط، لعب هذا اللاعب لكل منتخبات جنوب أفريقيا السنية، ومثل منتخب جنوب أفريقيا الأول منذ 2011 حتى الان في 38 مباراة مسجلا هدفين.

ثولاني سيريرو لاعب نادي الجزيرة الجديد بدأ مسيرته الكروية مع نادي أياكس كيب تاون الجنوب أفريقي، قبل أن ينتقل لنادي أياكس الهولندي العملاق الأوروبي، لعب سيريرو لنادي أياكس خلال الفترة من 2013 حتى 2017 لعب له 88 مباراة مسجلا 8 أهداف، انتقل بعد ذلك لنادي فيتيس ارنهيم الهولندي ولعب له 44 مباراة مسجلا هدفين، قبل أن ينضم رسميا للجزيرة.