من هو جابريل أوروك لاعب المحلة؟

نجح نادي غزل المحلة في ضم نجم نيجيري شاب خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022 وهو الجناح جابريل أوروك، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم جابريل أوروك لاعب المحلة الجديد، وأهم المعلومات عنه، يذكر أن غزل المحلة قد وقع مع هذا اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.
السيرة الذاتية جابريل أوروك لاعب غزل المحلة الجديد
- جابريل أوروك لاعب غزل المحلة الجديد رقم 44 هو لاعب نيجيري من مواليد عام 2001 (22 عامًا).
- يلعب في مركز الجناح.
- جابريل أوروك هو لاعب نادي أنيمبا النيجيري، حيث يلعب لهذا النادي منذ 2017.
- لعب أوروك مع أنيمبا في دوري أبطال إفريقيا.
- لعب لأنيمبا 64 مباراة وسجل هدف، وصنع 6 أهداف.
- حتى منتصف ديسمبر 2022 لعب جابريل أوروك مع المحلة 7 مباريات، سجل هدف، صنع هدفين.