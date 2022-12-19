من هو جابريل أوروك لاعب المحلة؟

بواسطة محمود عطا الله
جابريل أوروك لاعب المحلة جابريل أوروك لاعب المحلة

نجح نادي غزل المحلة في ضم نجم نيجيري شاب خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022 وهو الجناح جابريل أوروك، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم جابريل أوروك لاعب المحلة الجديد، وأهم المعلومات عنه، يذكر أن غزل المحلة قد وقع مع هذا اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.

السيرة الذاتية جابريل أوروك لاعب غزل المحلة الجديد

  • جابريل أوروك لاعب غزل المحلة الجديد رقم 44 هو لاعب نيجيري من مواليد عام 2001 (22 عامًا).
  • يلعب في مركز الجناح.
  • جابريل أوروك هو لاعب نادي أنيمبا النيجيري، حيث يلعب لهذا النادي منذ 2017.
  • لعب أوروك مع أنيمبا في دوري أبطال إفريقيا.
  • لعب لأنيمبا 64 مباراة وسجل هدف، وصنع 6 أهداف.
  • حتى منتصف ديسمبر 2022 لعب جابريل أوروك مع المحلة 7 مباريات، سجل هدف، صنع هدفين.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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