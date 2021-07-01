أعلن نادي مانشستر يونايتد عن ضم نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو وذلك مع بداية موسم الانتقالات الصيفية في واحدة من أهم صفقات الموسم، ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للجناج جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد الجديد والأندية التي لعب لها من قبل، وإنجازات هذا اللاعب والبطولات التي حصل عليها، هذا ومن المرتقب أن يكون جادون سانشو واحد من أهم لاعبي الدوري الإنجليزي 2022 والسنوات التالية، كلفت تلك الصفقة خزائن مانشستر يونايتد بما قيمته 85 مليون يورو.

من هو جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد الجديد؟

هو جادون مالك سانشو، لاعب كرة دولي إنجليزي، من مواليد لندن عام 2000 لأبوين من ترينيداد وتوباجو، يبلغ من العمر 21 عامًا، يلعب في مركز الجناح، بدأ مسيرته مع ناشئي واتفورد ثم ناشئي مانشستر سيتي، لعب سانشو لاعب مانشستر يونايتد الجديد لكل منتخبات منتخب إنجلترا السنية، كما لعب للمنتخب الأول، حصل مع المنتخب الإنجليزي على كأس العالم تحت 17 سنة.

قام بوروسيا دورتموند الألماني بضم جادون سانشو عام 2017 في صفقة انتقال حر مقابل 8 مليون يورو تقريبًا، ليشق هذا اللاعب طريقه لصفوف الفريق الأول، جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد الجديد لعب لدورتموند الألماني 104 مباراة وسجل 38 هدفًا، كما لعب سانشو لمنتخب إنجلترا الأول 20 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.