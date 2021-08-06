أعلن نادي مانشستر سيتي عن التعاقد مع صانع ألعاب المنتخب الإنجليزي ونادي أستون فيلا جاك جريليش في أكبر صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمتألق دائما جاك جريليش وأهم أرقام هذا اللاعب، ضم السيتي جريليش لمدة ستة مواسم في صفقة قدرت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني، هذا وسوف يساهم جريليش لاعب مانشستر سيتي الجديد في تعزيز رغبة جوارديولا الدائمة في حسم نسبة الاستحواذ على الكرة لصالحه في أي مباراة مهما كان المنافس.

من هو جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي الجديد؟

جاك جريليش من مواليد مدينة برمنجهام الإنجليزية 1995 (26 عامًا)، يلعب في مركز الجناح والوسط المهاجم، لعب جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي الجديد لنادي أستون فيلا منذ 2013 حتى 2021، حيث لعب جريليش لفيلا 185 مباراة وسجل 29 هدفًا، قاد جريليش أستون فيلا للعودة إلى الدوري الإنجليزي، ثم قاده إلى التألق في البريميرليج الموسم الماضي، مما جذب إليه أنظار جوارديولا.

جاك جريليش لاعب مان سيتي الجديد مثل منتخب جمهورية إيرلندا في المنتخبات السنية تحت 17 و 18 و 21 سنة، قبل أن يمثل منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، لعب جريليش لمنتخب إنجلترا الأول 12 مباراة ولم يسجل حتى الآن للأسود الثلاثة أي هدف.