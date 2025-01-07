من هو جان كلود لاعب الهلال السوداني؟

يتألق النجم جان كلود مع الهلال السوداني بقوة في دوري أبطال إفريقيا وسجل أهداف مبهرة مع البطل السوداني يتناقلها الكثير في القارة من جنوبها لشمالها، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم جان كلود لاعب الهلال السوداني، وأهم المعلومات عن هذا اللاعب من ويكيبيديا،والأندية التي لعب لها من قبل وجنسية هذا اللاعب.

جان كلود لاعب الهلال السيرة الذاتية

جان كلود جيروموجيشا لاعب الهلال السوداني هو لاعب من بوروندي من مواليد عام 2004 (20 عامًا) ، انتقل للهلال في أكتوبر 2023 قادمًا من نادي فيتالو البوروندي، كان جان كلود هداف فيتالو وهداف الدوري البوروندي، لعب من قبل لمنتخب بوروندي للمحليين.

لاعب الهلال جان كلود سجل أهداف حاسمة في أبطال أفريقيا 2025 على الرغم من أنه غالبًا لا يبدأ أسايسًا مع الفريق.