من هو جوستافو لاعب النصر الكويتي الجديد؟

كان البرازيلي جوستافو سانتوس أحد صفقات نادي النصر الكويتي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023، حيث من المرتقب أن يكون هذا اللاعب واحد من أفضل مهاجمي الدوري الكويتي، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للمهاجم جوستافو لاعب النصر الكويتي الجديد، وأهم أرقام وإحصائيات هذا اللاعب والأندية التي لعب لها من قبل، عقد جوستافو مع النصر يستمر حتى صيف 2024.
معلومات عن جوستافو لاعب النصر الكويتي
- هو جوستافو ألميدا دوس سانتوس مهاجم برازيلي، لاعب النصر الكويتي من مواليد مدينة ساو باولو في عام 1996 (27 عامًا).
- قبل أن ينتقل للدوري الكويتي لعب جوستافو سانتوس الموسم الماضي مع نادي سيمبيلان الماليزي، حيث ظهر مع هذا النادي في 13 مباراة وسجل 11 هدفًأ.
- لعب في 2021 لنادي كاجوشيما الياباني.
- كما لعب جوستافو في الدوري الفيتنامي.
- لعب لعدة أندية برازيلية.