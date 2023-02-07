من هو جوستافو لاعب النصر الكويتي الجديد؟

كان البرازيلي جوستافو سانتوس أحد صفقات نادي النصر الكويتي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023، حيث من المرتقب أن يكون هذا اللاعب واحد من أفضل مهاجمي الدوري الكويتي، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للمهاجم جوستافو لاعب النصر الكويتي الجديد، وأهم أرقام وإحصائيات هذا اللاعب والأندية التي لعب لها من قبل، عقد جوستافو مع النصر يستمر حتى صيف 2024.

معلومات عن جوستافو لاعب النصر الكويتي