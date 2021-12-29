من هو جوناثان رودريجيز لاعب النصر الجديد المرتقب؟

أكدت عدة تقارير رياضية، أن أولى صفقات النصر السعودي في موسم الانتقالات الشتوية يناير 2022 سوف تكون ضم الأورجوياني جوناثان رودريجيز مهاجم كروز أزول المكسيكي، حيث يسعدنا من خلال موقعنا كلمة دوت أورج أن نقدم السيرة الذاتية للمهاجم جوناثان رودريجيز لاعب النصر الجديد المرتقب، كما نستعرض مسيرة هذا اللاعب مع لعبة كرة القدم، والأندية التي لعب لها، وأرقام وإحصائيات جوناثان رودريجيز.

السيرة الذاتية لجوناثان رودريجيز لاعب النصر الجديد المرتقب

هو جوناثان خافيير رودريجيز بورتيلو، من مواليد مدينة فلوريدا الأرجوانية عام 1993 (28 عاما)، يلعب في مركز المهاجم، يلعب لنادي كروز أزول المكسيكي منذ 2019، وهو هداف الدوري المكسيكي 2020-2021 بعدد 12 هدفا.

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جوناثان رودريجيز لاعب النصر الجديد المرتقب لاعب دولي مع منتخب أوروجواي منذ 2014، أول هدف دولي له مع منتخب بلاده كان ضد منتخب عمان عام 2014، حقق مع منتخب بلاده لقب كأس الصين عام 2019.

جوناثان رودريغيز لاعب النصر الجديد المرتقب، بدأ مسيرته الاحترافية في كرة القدم مع نادي بينارول الأورجوياني، خاض تجربتين احترافيتين في أوروبا، الأولى مع بنفيكا البرتغالي، والثانية مع ديبورتيفو لاكورونا الإسباني، بعدها انتقل للدوري المكسيكي تحديدا لنادي سانتوس لاجونا، حيث لعب جوناثان رودريجيز لهذا النادي 87 مباراة وسجل 29 هدفا، بعدها انتقل لنادي كروز ازول ولعب له 95 مباراة سجل 44 هدفا، حصل رودريجيز مع كروز أزول على لادوري المكسيكي 2021، وكأس المكسيك 2019، وكأس السوبر المكسيكي 2019.

