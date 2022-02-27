بعد خسارتين ثقيلتين أمام ليفربول ثم توتنهام، أعلنت إدارة نادي ليدز يونايتد الإنجليزي عن إقالة مدربها المخضرم الأرجنتيني بيلسا، كما أكدت عدة مصادر أن المدير الفني الأمريكي جيسي مارش سوف يكون بديلا لبيليسا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للأمريكي جيسي مارش مدرب ليدز يونايتد الجديد، المنتظر وأهم الأندية التي دربها من قبل، وإنجازات جيسي مارش كمدير فني.
من هو جيسي مارش مدرب ليدز الجديد المرتقب؟
- جيسي مارش مدرب ليدز القادم من مواليد ولاية ويسكونسن الأمريكية عام 1973 (48 عامًا).
- بدأ مسيرته مع لعبة كرة القدم كلاعب خط وسط لعدة أندية أمريكية ولمنتخب الولايات المتحدة.
- بدأ جيسي مارش مسيرته التدريبية كمدرب مساعد لمنتخب أمريكا الأول مساعدًا للمدرب بوب برادلي.
- ثم أصبح المدير الفني لنادي مونتريال الكندي، ثم مديرًا فنيًا لنادي نيويورك ريد بولز.
- عمل كمدرب مساعد لنادي لايبزج الألماني مساعدا لمدرب مانشستر يونايتد الحالي رالف رانجنيك.
- تولى جيسي مارش بعد ذلك منصب المدير الفني لنادي سالزبورج النمساوي، ليكتب إسمه ضمن مدربي الصفوة في العالم خلال فترة تواجده في النمسا، حيث حقق لقب الدوري النمساوي مرتين، وكأس النمسا مرتين، كما قاد سالزبورج للتألق في دوري أبطال أوروبا.
- بعدها يعود جيسي مارش للبوندسليجا الألمانية مديًرا فنيًا للايبزج لكنه لم يُكمل الموسم.