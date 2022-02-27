بعد خسارتين ثقيلتين أمام ليفربول ثم توتنهام، أعلنت إدارة نادي ليدز يونايتد الإنجليزي عن إقالة مدربها المخضرم الأرجنتيني بيلسا، كما أكدت عدة مصادر أن المدير الفني الأمريكي جيسي مارش سوف يكون بديلا لبيليسا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للأمريكي جيسي مارش مدرب ليدز يونايتد الجديد، المنتظر وأهم الأندية التي دربها من قبل، وإنجازات جيسي مارش كمدير فني.

من هو جيسي مارش مدرب ليدز الجديد المرتقب؟