من هو حسام عايش لاعب منتخب سوريا الجديد؟

أعلن المدير الفني الروماني تيتا فاليريو عن ضم المهاجم حسام عايش إلى قائمة المنتخب السوري الذي يستعد لمواجهة الإمارات وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات والسيرة الذاتية عن حسام عايش لاعب منتخب سوريا، والأندية التي لعب لها من قبل، ومسيرته الدولية، هذا وتنتظر إدارة المنتخب السوري موافقة (فيفا) على تمثيل حسام عايش لمنتخب نسور قاسيون.
معلومات عن حسام عايش لاعب منتخب سوريا
- حسام عايش من مواليد مدينة جوتنبرج السويدية عام 1995 (26 عاما) لأبوين من سوريا وفلسطين.
- يلعب في مركز الجناح، لعب حسام عايش لمنتخب السويد تحت 19 سنة، ولعب مباراة واحدة مع منتخب السويد الأول وكانت مباراة ودية ضد فنلندا في 2019، ويحق له أن يمثل سوريا أو فلسطين.
- حسام عايش لاعب منتخب سوريا يلعب حاليًا لنادي جوتنبرج السويدي، حيث لعب لهذا النادي 55 مباراة وسجل 6 أهداف، كما لعب من قبل لنادي اوسترسوند السويدي.
- لحسام عايش مشاركات قوية في بطولة الدوري الأوروبي.
- من إنجازات حسام عايش الفوز بكأس السويد 2017 مع نادي اوسترسوند.