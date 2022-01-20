من هو حسام عايش لاعب منتخب سوريا الجديد؟

أعلن المدير الفني الروماني تيتا فاليريو عن ضم المهاجم حسام عايش إلى قائمة المنتخب السوري الذي يستعد لمواجهة الإمارات وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات والسيرة الذاتية عن حسام عايش لاعب منتخب سوريا، والأندية التي لعب لها من قبل، ومسيرته الدولية، هذا وتنتظر إدارة المنتخب السوري موافقة (فيفا) على تمثيل حسام عايش لمنتخب نسور قاسيون.

معلومات عن حسام عايش لاعب منتخب سوريا