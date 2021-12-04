بدأ نجم اللاعب الشاب حسين فيصل يبزغ دوليًا تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر صاحب الرؤية الثاقبة في تجديد صفوف المنتخب العريق، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنجم الصاعد حسين فيصل لاعب منتخب مصر ونادي سموحة السكندري، ومسيرة هذا النجم مع كرة القدم، تألق حسين فيصل مع سموحة في موسم 2021-2022 جذب إليه أنظار مدرب المنتخب كيروش.
من هو حسين فيصل لاعب منتخب مصر؟
- حسين فيصل من مواليد 1999 (22 عاما) يلعب في مركز الوسط المهاجم.
- حسين فيصل من أبناء نادي الزمالك.
- استغنى نادي الزمالك في صيف 2021.
- انتقل حسين فيصل لاعب منتخب مصر مجانا إلى نادي سموحة السكندري.
- هدف حسين فيصل القادم هو الاحتراف في أوروبا.
- تحدث حسين فيصل من قبل أنه حدثت بعض المشاكل بينه وبين باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.
- يذكر أن الزمالك قد استغنى عن فريق 1999 بعد إلغاء مسابقة دوري الشباب.