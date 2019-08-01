من هو حنبعل المعبري لاعب مانشستر يونايتد الجديد القادم، والسيرة الذاتية للنجم الشاب

من هو حنبعل المعبري لاعب مانشستر يونايتد الجديد القادم وما هي جنسية هذا اللاعب، وإلى أين ترجع أصوله، بعد أنباء عن رغبة اليونايتد في ضمه بمبلغ قياسي، ونقدم لكم الآن من خلال موقع كلمة دوت أورج السيرة الذاتية للموهبة المتميزة حنبعل المعبري ومسيرته مع كرة القدم ومسيرة التألق حتى الوصول للعملاق الإنجليزي اليونايتد، في خطوة تمهيدية لبزوغ نجم جديد كبير مهاريا وصغير سناً في سماء كرة القدم العالمية.

من هو حنبعل المعبري لاعب مانشستر يونايتد والسيرة الذاتية له

حنبعل المعبري من مواليد فرنسا عام 2003 يبلغ من العمر الآن 16 سنة، جنسية اللاعب الفرنسية وأصوله تونسية حيث ولد لأب وأم تونسيين، والده هو الأستاذ لطفي المجبري ووالدته هي السيدة راضية المجبري، تكون اللاعب المتميز حنبعل المجبري بنادي إف سي باريس، في 2017 عندما كان في سن 14 عام كان هدفا لكبريات الأندية الفرنسية والأوروبية ومنها مانشستر سيتي والأرسنال لكن حنبعل فضل الانتقال موناكو.

انتقل حنبعل المعبري لنادي موناكو في سن 14 سنة مقابل مليون يورو، والد اللاعب أكد أن المبلغ المالي ليس هدفا، ولو كان هدفا لانتقل حنبعل بمبلغ أكبر بكثير، وفي 2019 يتلقى حنبعل المعبري عرض من مانشستر يونايتد مقابل 10 ملايين يورو، وهو الآن في طريقه لمدينة مانشستر الإنجليزية، مثل حنبعل المعبري منتخبات فرنسا السنية.