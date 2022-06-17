أعلن نادي السد القطري عن التعاقد مع المدير الإسباني خوان مانويل ليلو ليقود الفريق بداية من موسم 2022-2023 خلفًا لمواطنه خافي جارسيا، نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لخوانما ليلو مدرب السد الجديد، والأندية التي دربها ليلو من قبل، وإنجازات هذا المدرب العالمي، هذا ويصل ليلو إلى قطر الأحد 19 يونيو 2022 للتوقيع الرسمي ولتقديمه للإعلام الرياضي القطري والعالمي.
من هو خوانما ليلو مدرب السد الجديد؟
- خوان مانويل ليلو مدرب السد الجديد من مواليد مدينة تولوسا الإسبانية عام 1965 (56 عاما).
- اسم الشهرة هم “خوانما ليلو”، مدرب السد الجديد لم يكن لاعبًا لكرة القدم، وبدأ مسيرته في التدريب من عمر 16 سنة مع فريق أماروز.
- أهم المعلومات في cv خوان مانويل ليلو أنه شغل منصب المدرب المساعد مع بيب جوارديولا في تدريب فريق مانشستر سيتي من 2020 حتى 2022 وتوج مع الفريق ببطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز وكان ليلو الذراع الأيمن لجوارديولا قبل التعاقد مع السد.
- بدأ ليلو مسيرته بتدريب أندية إسبانية عديدة كان أهمها ريال سوسيداد وألميريا وتينيريفي وزاراجوزا.
- شغل مدرب السد الجديد منصب مساعد مدرب منتخب تشيلي.
- شغل منصب المدير الفني لنادي ميلوناريوس الكولومبي، وأتلتكو ناسيونال الكولومبي وفيسيل كوبي الياباني وكينجداو الصيني.