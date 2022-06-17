أعلن نادي السد القطري عن التعاقد مع المدير الإسباني خوان مانويل ليلو ليقود الفريق بداية من موسم 2022-2023 خلفًا لمواطنه خافي جارسيا، نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لخوانما ليلو مدرب السد الجديد، والأندية التي دربها ليلو من قبل، وإنجازات هذا المدرب العالمي، هذا ويصل ليلو إلى قطر الأحد 19 يونيو 2022 للتوقيع الرسمي ولتقديمه للإعلام الرياضي القطري والعالمي.

من هو خوانما ليلو مدرب السد الجديد؟