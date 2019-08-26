من هو خوان مارتينيز مدرب العربي الجديد، والسيرة الذاتية للمدير الفني الإسباني

من هو خوان مارتينيز مدرب نادي العربي الكويتي الجديد سؤال الجميع الان بعد تعاقد إدارة العربي مع هذا المدرب المتميز في صيف 2019، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية لخوان مارتينيز juan matinez ومسيرته الكبيرة مع عالم كرة القدم سواء كلاعب ثم كمدرب، كما نقدم لكم أسماء الأندية التي دربها من قبل حتى الوصول للخليج وتدريب العربي الكويتي، وكان النادي العربي قد تعاقد مع الإسباني خوان مارتينيز في يونيو الماضي، ووقع المدرب على عقد لمدة موسم واحد مقابل نصف مليون دولار.

من هو خوان مارتينيز مدرب العربي الجديد والسيرة الذاتية له

هو خوان ايناسيو مارتينيز من مواليد مدينة أليكانتي بإسبانيا عام 1964 أي إن مدرب العربي الجديد يبلغ من العمر الان 55 سنة، بدأ خوان مارتينيز لاعبا في مركز الظهير الأيسر، ولعب لعدة أندية من دوري الدرجة الثالثة الإسبانية، أعتزل كرة القدم كلاعب وهو في سن 26 عاما واتجه للتدريب، بدأ مسيرته التدريبية من أندية صغيرة حتى درب عدد من الأندية الإسبانية المعروفة.

خوان مارتينيز مدرب العربي الإسباني الجديد، درب عدة أندية في دوري الدرجة الثالثة ودوري الدرجة الثانية بإسبانيا وتألق وقاد تلك الفرق لإنجازات وعروض قوية، وفي موسم 2011 يصبح خوان مارتينيز المدير الفني لنادي ليفانتي الإسباني في الليجا، وقادة للمشاركة في الدوري الأوروبي، ثم درب بلد الوليد ثم نادي ألميريا، وانتقل لتجربة تدريبية في الصين حيث درب نادي شنغهاي تشنزين.