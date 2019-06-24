من هو خورخي ألميرون مدرب نادي الشباب الجديد هو السؤال الهام الذي يشغل تفكير جماهير نادي الشباب خاصة والجماهير السعودية عامة الآن، حيث نقدم لكم الآن السيرة الذاتية للمدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون من ويكيبيديا، ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل، والبطولات التي حققها، وإنجازات خورخي ألميرون، وقد أعلن نادي الشباب منذ قليل رسميا عن التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون، وذلك بعد ساعات من فوز الأستاذ خالد البلطان برئاسة النادي بالتزكية.

من هو خورخي ألميرون مدرب الشباب الجديد والسيرة الذاتية له

هو خورخي فرانشيسكو ألميرون كوينتانا من مواليد بوينس آيرس العاصمة الأرجنتينية عام 1971 (عمر مدرب الشباب الجديد 48 سنة)، بدأ مسيرته مع عالم كرة القدم كلاعب في مركز الوسط المدافع، لعب للعديد من الأندية المكسيكية منها نادي أطلس، ونادي ليون المكسيكي، بدأ مسيرته التدريبية في المكسيك أيضا مع نادي دورادوس.

خورخي ألميرون مدرب الشباب الجديد قبل الوصول للخليج كان مديرا فنيا للعملاق الأرجنتيني سان لورينزو، كما درب العملاق الكولومبي أتليتكو ناسيونال، كما درب نادي اندبينديني الأرجنتيني، مسيرة التألق التدريبية لخورخي ألميرون وأبرز إنجازاته كمدرب كانت مع نادي لانوس الأرجنتيني حيث فاز معه بلقب الدوري الأرجنتيني الممتاز 2016، وقاده للفوز بكأس السوبر الأرجنتيني، فهل يحقق ألميرون طموحات جماهير الليث؟، هذا ما سنتابعه.