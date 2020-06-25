من هو خورخي لويس بينتو مدرب الإمارات الجديد؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

أكدت عدة تقارير صحفية رياضية، أن الكولومبي خورخي لويس بينتو سوف يتولى مهمة المدير الفني الجديد لمنتخب الإمارات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لخورخي لويس بينتو ومسيرته التدريبية المتميزة، والمنتخبات التي دربها بينتو، والبطولات والإنجازات التي حققها من قبل، وأهم المعلومات من cv خورخي بينتو، وأكدت التقارير، أن الاتحاد الإماراتي تعاقد مع المدرب الكولومبي لمدة سنتين، وسوف يتم الكشف عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

السيرة الذاتية خورخي لويس بينتو مدرب الإمارات الجديد

خورخي لويس بينتو من مواليد سان جيل في كولومبيا عام 1952 يبلغ من العمر الآن 67 عامًا، هو مدير فني قدير ومتميز جدًا، لها خبرات طويلة مع المنتخبات وتصفيات كأس العالم، المنتخبات التي دربها خورخي لويس بينتو مدرب الإمارات الجديد كانت منتخبات كولومبيا وكوستاريكا والهندوراس، وحقق إنجاز تاريخي مع منتخب كوستاريكا في كأس العالم 2014.

بخصوص الأندية التي دربها خورخي لويس بينتو مدرب الإمارات الجديد فقد درب أندية كثيرة في قارة أمريكا الجنوبية وحقق بطولات كثيرة، من الأندية التي دربها بينتو نادي أليانز ليما بطل البيرو، وألاخولينيس بطل كوستاريكا، كما درب نادي ديبورتيفو تاشيرا بطل فنزويلا، ودرب الكثير من الأندية الكولومبية.

إنجازات خورخي لويس بينتو مدرب الإمارات الجديد

قاد منتخب كوستاريكا إلى ربع نهائي كأس العالم 2014 في إنجاز تاريخي مع هذا المنتخب قبل أن يخسر بركلات الترجيح في ربع النهائي أمام هولندا، قاد منتخب الهندوراس إلى الملحق الأخير من تصفيات التأهل إلى كأس العالم 2018 قبل أن يخسر من أستراليا، حقق بطولة كأس أميركا الوسطى مرتين مع كوستاريكا، الفوز بالدوري الفنزويلي مع نادي تاشيرا، من إنجازات خورخي لويس بينتو مدرب منتخب الإمارات الجديد الفوز بالدوري الكوستاريكي مرتين مع نادي ألاخولينيس، والفوز بالدوري البيروفي مرتين.