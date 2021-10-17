أعلن نادي الباطن عن تعيين الصربي داركو نوفيتش مدربا للفريق الأول بالنادي خلال الفترة الحالية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمدرب الصربي داركو نوفيتش مدرب الباطن الجديد من ويكيبيديا، ومسيرته مع كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل، هذا وتسعى إدارة الباطن إلى المساعدة في تحسين نتائج الفريق خلال الفترة القادمة.
من هو داركو نوفيتش مدرب نادي الباطن الجديد؟
- بخصوص معلومات عن داركو نوفيتش مدرب الباطن من ويكيبيديا نجد أنه من مواليد صربيا عام 1972 (49 عامًا(.
- درب داركو نوفيتش نادي الشمال القطري.
- عمل مدربا للمنتخب الليبي لمدتين.
- كما درب داركو نوفيتش نادي المدينة بطرابلس الليبي.
- خاض داركو نوفيتش تجربة تدريبية في الصين حيث درب نادي جوجان ونادي لافا سبرينج.