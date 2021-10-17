أعلن نادي الباطن عن تعيين الصربي داركو نوفيتش مدربا للفريق الأول بالنادي خلال الفترة الحالية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمدرب الصربي داركو نوفيتش مدرب الباطن الجديد من ويكيبيديا، ومسيرته مع كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل، هذا وتسعى إدارة الباطن إلى المساعدة في تحسين نتائج الفريق خلال الفترة القادمة.

من هو داركو نوفيتش مدرب نادي الباطن الجديد؟