من هو داركو نوفيتش مدرب نادي الباطن الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
داركو نوفيتش مدرب الباطن داركو نوفيتش مدرب الباطن

أعلن نادي الباطن عن تعيين الصربي داركو نوفيتش مدربا للفريق الأول بالنادي خلال الفترة الحالية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمدرب الصربي داركو نوفيتش مدرب الباطن الجديد من ويكيبيديا، ومسيرته مع كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل، هذا وتسعى إدارة الباطن إلى المساعدة في تحسين نتائج الفريق خلال الفترة القادمة.

من هو داركو نوفيتش مدرب نادي الباطن الجديد؟

  • بخصوص معلومات عن داركو نوفيتش مدرب الباطن من ويكيبيديا نجد أنه من مواليد صربيا عام 1972 (49 عامًا(.
  • درب داركو نوفيتش نادي الشمال القطري.
  • عمل مدربا للمنتخب الليبي لمدتين.
  • كما درب داركو نوفيتش نادي المدينة بطرابلس الليبي.
  • خاض داركو نوفيتش تجربة تدريبية في الصين حيث درب نادي جوجان ونادي لافا سبرينج.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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