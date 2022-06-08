قدم نادي ليفربول عرضًا ماليًا هو الأضخم في تاريخ النادي لضم الأورجوياني داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية CV داروين نونيز لاعب ليفربول الجديد المرتقب، كما نُقدم أهم إنجازات هذا اللاعب، صفقة داروين نونيز من المرتقب أن تُكلف خزائن ليفربول 85 مليون جنيه إسترليني إلى جانب حوافز مالية إضافية، تلك الصفقة ستكون لتعويض رحيل ماني المرتقب عن الريدز هذا الصيف 2022.
من هو داروين نونيز لاعب ليفربول الجديد المرتقب؟
- هو داروين جابريل نونيز ريبيرو من مواليد أوروجواي عام 1999 (23 عامًا).
- داروين نونيز لاعب ليفربول الجديد المرتقب هو مهاجم وهداف غزير التهديف، من المرتقب أنه سيكون أحد نجوم كرة القدم العالميين القادمين.
- بدأ Darwin Nunez مسيرته مع لعبة كرة القدم في سن 14 عامًا بأكاديمية بينارول الأورجوياني، تم تصعيده لفريق بينارول الأول عام 2017 وحقق معهم للقب الدوري.
- داروين نونيز انتقل لنادي ألميريا الإسباني في 2019 مقابل 4.5 مليون دولار مع 1.5 مليون حوافز، سجل النجم نونيز مع ألميريا 16 هدف في 30 مباراة.
- في 2020 انتقل داروين نونيز إلى بنفيكا البرتغالي مقابل 24 مليون يورو، إلى جانب 20% من أي صفقة لبيع اللاعب من قبل بنفيكا، لعب نونيز لبنفيكا 57 مباراة وسجل 32 هدفًأ، حصل على لقب هداف الدوري البرتغالي 2022 بعدما سجل 26 هدفًا.
- لعب داروين نونيز لاعب ليفربول الجديد المرتقب لكل منتخبات أوروجواي السنية، كما لعب لمنتخب أوروجواي الأول منذ 2019 حيث لعب لمنتخب بلاده الأول 11 مباراة مسجلا هدفين.