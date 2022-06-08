قدم نادي ليفربول عرضًا ماليًا هو الأضخم في تاريخ النادي لضم الأورجوياني داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية CV داروين نونيز لاعب ليفربول الجديد المرتقب، كما نُقدم أهم إنجازات هذا اللاعب، صفقة داروين نونيز من المرتقب أن تُكلف خزائن ليفربول 85 مليون جنيه إسترليني إلى جانب حوافز مالية إضافية، تلك الصفقة ستكون لتعويض رحيل ماني المرتقب عن الريدز هذا الصيف 2022.

من هو داروين نونيز لاعب ليفربول الجديد المرتقب؟