من هو داليبور ستاركيفيتش مدرب الفحيحيل الكويتي الجديد؟

أعلن نادي الفحيحيل أحد أندية الدوري الكويتي الممتاز STC عن التعاقد مع المدير الفني الكرواتي داليبور ستاركيفيتش لقيادة الفريق خلال المرحلة القادمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للكرواتي داليبور ستاركيفيتش مدرب الفحيحيل الجديد، والأندية التي دربها من قبل، وأهم إنجازات هذا المدرب، تعيين الكرواتي مدربا للفحيحيل خلفا للمدرب طاهر العدواني.

السيرة الذاتية لداليبور ستاركيفيتش مدرب الفحيحيل الجديد

داليبور ستاركيفيتش من مواليد كرواتيا عام 1975 (46 عاما)، بدأ مسيرته مع عالم كرة القدم كلاعب في مركز المدافع، لعب لعدة أندية كرواتية، بدأ داليبور ستاركيفيتش مدرب الفحيحيل الجديد مسيرته في التدريب مع نادي NK Krk الكرواتي في 2013، بعدها انتقل للكويت ليشغل منصب المدير الفني لنادي القادسية خلال الفترة من 2015 حتى 2018، وقاد القادسية للفوز بالدوري الكويتي 2016، بعدها انتقل لتدريب الجزيرة الأردني ثم العروبة الإماراتي، قبل أن يعود للكويت من جديد لقيادة الفحيحيل.