قائمة منتخب لبنان الأول لكرة القدم المتواجدة في معسكر خارجي في مدينة دبي ضمت ثلاث وجوه جديدة على المنتخب تنضم لأول مرة وهم دانيال لحود وعلي الحاج ومحمد باقر الحسيني، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهاجم دانيال لحود لاعب منتخب لبنان الجديد، ها ومن المرتقب أن يكون ظهور دانيال لحود الأول الدولي في مباراة الكويت ولبنان المقرر لها يوم السبت 19 نوفمبر 2022 بالإمارات.

من هو دانيال لحود لاعب منتخب لبنان الجديد؟