قائمة منتخب لبنان الأول لكرة القدم المتواجدة في معسكر خارجي في مدينة دبي ضمت ثلاث وجوه جديدة على المنتخب تنضم لأول مرة وهم دانيال لحود وعلي الحاج ومحمد باقر الحسيني، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهاجم دانيال لحود لاعب منتخب لبنان الجديد، ها ومن المرتقب أن يكون ظهور دانيال لحود الأول الدولي في مباراة الكويت ولبنان المقرر لها يوم السبت 19 نوفمبر 2022 بالإمارات.
من هو دانيال لحود لاعب منتخب لبنان الجديد؟
- هو دانيال لحود مارتينيز لاعب كرة قدم لبناني مكسيكي من مواليد مدينة فيراكروز المكسيكية عام 1999 (23 عامًا).
- دانيال لحود لاعب منتخب لبنان الجديد يلعب في مركز الوسط المهاجم.
- يتميز هذا اللاعب بالسرعة الكبيرة والأداء القوي، والتسديدات من المسافات المتوسطة.
- دانيال لحود من ناشئي نادي مونتيري بطل المكسيك، كما لعب للفريق الأول بنادي مونتيري.
- أعاره مونتيري لعدة أندية مكسيكية.
- في صيف 2022 انتقل دانيال لحود لنادي أتلانتي المكسيكي، ولعب لهذا النادي في الموسم الحالي 23 مباراة وسجل 7 أهداف.