من هو دانييل أليكسيتش لاعب الأهلي الجديد هو سؤال كل جماهير البطل السعودي الآن وسؤال كل الجماهير في المملكة بعد إعلان الراقي رسميا عن التعاقد مع هذا النجم الصربي، ونقدم لكم السيرة الذاتية لدانييل أليكسيتش، وتاريخه ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل حتى التوقيع للراقي، والإنجازات والبطولات التي حققها، وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميا عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن التعاقد مع دانييل أليكسيتش لمدة ثلاثة مواسم قادمة، وانضم اللاعب لمعسكر الفريق بالنمسا.

من هو دانييل أليكسيتش لاعب الأهلي الجديد، والسيرة الذاتية للنجم الصربي

دانييل أليكسيتش هو لاعب كرة قدم صربي يلعب في مركز صانع الألعاب أو المهاجم الثاني، وهو من مواليد عام 1991، أي أن لاعب الأهلي الجديد يبلغ من العمر الآن 28 عاما، لعب أليكسيتش لكل منتخبات صربيا السنية، منتخب صربيا تحت 17 سنة وتحت 19 ومنتخب تحت 21 سنة، انضم لمنتخب صربيا الأول من قبل وظهر معه في مباراتين.

دانييل أليكسيتش لاعب الأهلي السعودي الجديد بدأ مسيرة النجومية مع نادي فوفودينا الصربي المعروف، انتقل في موسم 2010 لنادي جنوى الإيطالي الذي أعاره لعدة أندية منها فريق سانت إيتيان الفرنسي، وفي 2014 ينتقل لنادي ليخيا غدانسك البولندي، وبعدها ينتقل لنادي سانت جالين السويسري، وظهر أليكسيتش مع هذا النادي في 80 مباراة مسجلا 22 هدف، والموسم الماضي 2018-2019 لعب دانييل أليكسيتش لنادي مالاتيا سبور التركي، حيث دافع عن ألوانه في 31 مباراة مسجلا 10 أهداف.