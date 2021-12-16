من هو دوشان فلاهوفيتش المهاجم الذي يفاوضه مانشستر سيتي وتوتنهام؟

أصبح المهاجم الصربي الشاب ولاعب نادي فيورنتينا الإيطالي دوشان فلاهوفيتش هدفًا لكبار الأندية الأوروبية وفي مقدمتهم مانشستر سيتي وتوتنهام وأرسنال وبرشلونة، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهاجم دوشان فلاهوفيتش الذي سوف يكون حديث موسم الانتقالات القادم، كما سوف نستعرض أرقام وإحصائيات دوشان فلاهوفيتش، هذا وقد رفض اللاعب التجديد لنادي فيورنتينا، مما فتح الباب لتلقي عروض الأندية الراغبة في ضمه، وقد أكدت عدة مصادر أن مانشستر سيتي قد تقدم بعرض أولي لضم اللاعب.

من هو دوشان فلاهوفيتش المهاجم الصربي الصاعد للعالمية؟