من هو دوشان فلاهوفيتش المهاجم الذي يفاوضه مانشستر سيتي وتوتنهام؟

بواسطة محمود عطا الله
دوشان فلاهوفيتش دوشان فلاهوفيتش

أصبح المهاجم الصربي الشاب ولاعب نادي فيورنتينا الإيطالي دوشان فلاهوفيتش هدفًا لكبار الأندية الأوروبية وفي مقدمتهم مانشستر سيتي وتوتنهام وأرسنال وبرشلونة، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهاجم دوشان فلاهوفيتش الذي سوف يكون حديث موسم الانتقالات القادم، كما سوف نستعرض أرقام وإحصائيات دوشان فلاهوفيتش، هذا وقد رفض اللاعب التجديد لنادي فيورنتينا، مما فتح الباب لتلقي عروض الأندية الراغبة في ضمه، وقد أكدت عدة مصادر أن مانشستر سيتي قد تقدم بعرض أولي لضم اللاعب.

من هو دوشان فلاهوفيتش المهاجم الصربي الصاعد للعالمية؟

  • دوشان فلاهوفيتش مهاجم صربي من مواليد بلجراد عام 2000 (21 عاما).
  • من ناشئي نادي ريد ستا ونادي بارتيزان بلجراد.
  • لعب دوشان فلاهوفيتش لفريق بارتيزان الأول منذ 2016 حتى 2018.
  • انتقل دوشان إلى فيورنتينا وهو في سن 18 عام، لعب فلاهوفيتش للنادي الإيطالي حتى الآن 94 مباراة وسجل 42 هدفا، وهو معدل تهديفي كبير جدا، مقارنة بسن اللاعب.
  • لعب لمنتخب صربيا الأول 14 مباراة وسجل 7 أهداف.
  • حصل دوشان فلاهوفيتش على جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإيطالي 2021.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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