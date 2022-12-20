من هو ديلسون كاموني لاعب أسوان الجديد؟

يبدو أن الأنجولي ديسلون كاموني سيكون أحمد نجوم الدوري المصري 2023 بعدما ظهر بصورة جيدة فنيًا وبدنيًا مع فريقه نادي أسوان، هذا ونقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لديلسون كاموني لاعب نادي أسوان، والأندية التي لعب لها من قبل، ومعلومات عن مسيرته مع عالم كرة القدم.
معلومات عن ديلسون كاموني لاعب أسوان الجديد
- هو ليوناردو بارتولوميو كاموني يُطلق عليه لقب (ديلسون) لاعب أسوان رقم 17 الجديد يلعب في مركز المهاجم الصريح أو الجناح الأيمن والأيسر.
- ديلسون لاعب أسوان من مواليد عام 1997 (26 عامًا) في مدينة بنجولا الأنجولية.
- انتقل ديلسون لنادي أسوان في سبتمبر 2022 في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي أكاديميكا لوبيتو النجولي، حيث وقع هذا اللاعب لأسوان على عقود لمدة موسمين.
- كان ديلسون كاموني رابع هدافي الدوري الأنجولي موسم 2021-2022 وسجل 12 هدفًا.
- بدأ ديلسون مسيرته الكروية مع نادي ليبولو الأنجولي.