من هو ديلسون كاموني لاعب أسوان الجديد؟

يبدو أن الأنجولي ديسلون كاموني سيكون أحمد نجوم الدوري المصري 2023 بعدما ظهر بصورة جيدة فنيًا وبدنيًا مع فريقه نادي أسوان، هذا ونقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لديلسون كاموني لاعب نادي أسوان، والأندية التي لعب لها من قبل، ومعلومات عن مسيرته مع عالم كرة القدم.

معلومات عن ديلسون كاموني لاعب أسوان الجديد