من هو دينكو مدرب النصر الجديد؟

أعلن نادي النصر السعودي عن إقالة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، وتعيين مدرب فريق الشباب بالنادي دينكو ايليتشيتش مكانه، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمدرب دينكو ايليتشيتش مدرب النصر الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والأندية التي دربها من قبل، من المرتقب أن يقدم هذا المدير الفني نتائج جيدة مع الفريق.

معلومات عن دينكو ايليتشيتش المدير الفني الجديد للنصر