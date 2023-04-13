من هو دينكو مدرب النصر الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
دينكو مدرب النصر ويكيبيديا دينكو مدرب النصر الجديد

أعلن نادي النصر السعودي عن إقالة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، وتعيين مدرب فريق الشباب بالنادي دينكو ايليتشيتش مكانه، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمدرب دينكو ايليتشيتش مدرب النصر الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والأندية التي دربها من قبل، من المرتقب أن يقدم هذا المدير الفني نتائج جيدة مع الفريق.

معلومات عن دينكو ايليتشيتش المدير الفني الجديد للنصر

  • دينكو ايليتشيتش مدرب النصر الجديد من مواليد مدينة زغرب عاصمة كرواتيا عام 1973 (49 عامًا).
  • درب هذا المدرب عدة أندية كرواتية.
  • مدرب النصر دينكو درب منتخب كرواتيا تحت 20 سنة، وكرواتيا تحت 19.
  • كما درب نادي فولاد الإيراني
  • المدير الفني لناشئي نادي ألفيس الإسباني.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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