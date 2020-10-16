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من هو دينيس سيسوجو؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية للاعب القادسية الجديد النيجيري Dennis Sesugh

بواسطة محمود عطا الله
دينيس سيسوجو لاعب القادسية الجديد دينيس سيسوجو لاعب القادسية الجديد

تعاقد نادي القادسية الكويتي مع دينيس سيسوجو المهاجم النيجيري المتميز قادمًا من نادي مرباط العماني ليدعم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنيجيري دينيس سيسوجو ويكيبيديا مهاجم القادسية الجديد، والأندية التي لعب لها من قبل، وأرقام وإحصائيات دينيس سيسوجو هذا المهاجم المتميز والذي نجح في التسجيل من أول مشاركة له مع القادسية في شباك نادي التضامن.

السيرة الذاتية دينيس سيسوجو لاعب القادسية الجديد من ويكيبيديا Dennis sesugh

دينيس سيسوجو لاعب القادسية الجديد من مواليد مدينة جبوكو النيجيرية عام 1995، أي أن مهاجم القادسية الكويتي يبلغ من العمر الآن 25 عامًا، إنضم دينيس سيسوجو إلى نادي مرباط العماني في أغسطس 2019 ولعب له موسم، وكان دينيس أفضل لاعبي الدوري العماني الموسم الماضي، حيث لعب 19 مباراة وسجل 9 أهداف على الرغم من أن مرباط لم يقدم موسم جيد.

من المعلومات عن دينيس سيسوجو من ويكيبيديا نجد أنه من الأندية التي لعب لها نادي بيترو أتليتكو الأنجولي وهو أحد أقوى أندية أنجولا القارة الأفريقية، كما لعب من قبل لنادي جراسلاند الكاميروني.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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