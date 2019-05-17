يشهد نادي الهلال مناقشات كبيرة الآن على مستوى مجلس أعضاء شرف النادي لاختيار رئيس النادي الجديد، ومن ضمن الأسماء المرشحة وبقوة للفوز بمنصب رئيس الهلال الجديد يأتي الدكتور سلطان بن سعيد، ونقدم لكم الآن السيرة الذاتية للدكتور سلطان بن سعيد من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها، ومن المرشحين لرئاسة الهلال أيضا يأتي رجل الأعمال السعودي فهد بن سعد بن نافل المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة المملكة.

من هو د. سلطان بن سعيد المرشح لرئاسة نادي الهلال والسيرة الذاتية له

الدكتور سلطان بن سعيد هو عضو مجلس إدارة نادي الهلال، يشغل منصب نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لتطوير الأعمال منذ صيف 2018 وحتى الآن، شغل الكثير من المناصب القيادية بشركة الاتصالات السعودية STC، ومنها: الرئيس التنفيذي للشركة، ومستشار أول، ونائب الرئيس للتطوير المؤسسي، وقبلها شغل مناصب قيادية في مؤسسات سعودية كبيرة.

الدكتور سلطان بن سعيد المرشح لرئاسة نادي الهلال حاصل على الدكتوراة في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي الأمريكية، لدية خبرات طويلة جدا في مجالات تخصصه القيادية المتنوعة ومنها: تطوير الأعمال، التخطيط الاستراتيجي للشركات، البحث والتطوير، إدارة المشاريع، وتمويل الشركات، وإدارة المبيعات.