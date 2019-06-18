من هو رئيس الهلال الجديد.. الجمعية العمومية تختار مجلس إدارتها

اسم رئيس الهلال الجديد يتحدد مساء اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019، حيث سيكون اسم الرئيس الجديد واحد من بين مرشحين وهما فهد بن نافل أو موسى الموسى، وتُعقد اليوم الجمعية العمومية لنادي الهلال السعودي، لاختيار رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، الانتخابات بنظام القوائم، تقدم لها قائمتان، تبدأ في الساعة السادسة عملية استقبال وتسجيل الناخبين، بداية الجمعية العمومية ستكون عند الساعة 7.15 مساء، على أن يبدأ التصويت عند الساعة 7.45 مساء، وعند التاسعة مساء مأدبة عشاء، هذا ونقدم لكم السيرة الذاتية لمرشحي الرئاسة، كما نتابع معكم نتيجة انتخابات الهلال.

من هو فهد بن نافل رئيس الهلال الجديد المرتقب

هو فهد بن سعد بن نافل العتيبي يشغل سيادته منصب المساعد الخاص لرئيس مجموعة المملكة القابضة سمو الأمير الوليد بن طلال أحد أهم داعمي نادي الهلال، كما شغل منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بالمملكة القابضة، كما أنه عضو اللجنة التنفيذية بمستشفى المملكة، تخرج الأستاذ فهد بن نافل من جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصوله على بكالوريوس في ريادة الأعمال والدراسات الريادية، وهو مهتم بالرياضة بكل أنواعها، وهو من داعمي نادي الهلال.

من هو موسى الموسى المرشح لرئاسة نادي الهلال

هو موسى بن عبد العزيز بن عبدالله الموسى، رجل أعمال سعودي، وهو مؤسس وشريك في عدد من الشركات، ومن المناصب التي يشغلها عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وهو مهتم بالشؤون الاجتماعية والشؤون الرياضية، والده من رواد العمل الخيري بالمملكة، وهو عضو شرف بنادي الهلال، تابعونا مع نتيجة انتخابات الهلال واسم الرئيس الجديد.