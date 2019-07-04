من هو رازفان لوشيسكو مدرب الهلال الجديد، ومعلومات السيرة الذاتية للمدير الفني الروماني

من هو رازفان لوشيسكو مدرب الهلال الجديد هو سؤال كل جماهير الهلال الان وكل الجماهير السعودية والعربية بعد التعاقد رسميا مع هذا المدرب الروماني، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية لرازفان لوشيسكو وتاريخه مع عالم كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل، والبطولات التي حصل عليها، وإنجازات لوشيسكو كمدرب ومدير فني، هذا وقد وصل رازفان لوشيسكو لمعسكر الهلال الخارجي المقام بالنمسا، ويقود تدريبات الفريق رسميا، استعداد للموسم الجديد، والذي يبدأ بالمقابلة المرتقبة مع الأهلي في دوري أبطال آسيا.

من هو رازفان لوشيسكو مدرب الهلال الجديد والسيرة الذاتية له

رازفان لوشيسكو مدرب الهلال الجديد هو مدير فني روماني من مواليد بوخارست العاصمة الرومانية عام 1969 أي يبلغ من العمر الآن 50 عاما، بدأ مسيرته مع عالم كرة القدم كحارس مرمى، حيث لعب في مركز حارس المرمى للكثير من الأندية الرومانية، من أهمها نادي رابيد بوخارست، ونادي براشوف، بدأ مسيرته في عالم التدريب عام 2004 مع نادي براشوف الروماني.

رازفان لوشيسكو مدرب الهلال الجديد هو مدرب بطولات، حيث حقق الكثير من البطولات والإنجازات مع الأندية التي دربها من قبل، قبل أن يوقع هذا المدير الفني للهلال، كان مدربا لباوك اليوناني خلال الفترة من 2017 حتى 2019، حقق لوشيسكو مع باوك لقب الدوري اليوناني 2019، كما فاز بلقب كأس اليونان مرتين 2018 و2019، ليست هذه المرة الأولى الذي يخوض فيها المدرب الروماني للهلال تجربة التدريب في الخليج العربي، حيث درب من قبل نادي الجيش القطري خلال الفترة من 2012 حتى 2014 وحقق معه لقب كأس نجوم قطر 2013، كما قاد نادي رابيد بوخارست للقب كأس رومانيا مرتين، حصل هذا المدير الفني على جائزة أفضل مدرب روماني عام 2018.

أول تصريحات لوشيسكو بعد توليه تدريب الهلال:

عبر رازفان لوشيسكو عن سعادته بتوليه منصب المدير الفني للهلال، وشكر مجلس إدارة النادي على ثقتهم الكبيرة فيه، وأكد أنه يعرف كل طموحات وآمال الهلال، ويعلم عاطفة وحماس تلك الجماهير، وأنه يعلم حجم المسؤولية الكبيرة، وأضاف سنعمل أنا والجهاز الفني لتحقيق كل الأهداف الموضوعة وإسعاد الجماهير بموسم قادم جيد، هذا وقد انتقل لوشيسكو للهلال بعدما دفع الزعيم السعودي الشرط الجزائي في عقد المدرب مع باوك اليوناني وقيمته مليوني يورو، وراتب مدرب الهلال الجديد هو 4 ملايين يورو.