من هو رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد الجديد رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد الجديد

توصلت إدارة نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع المدير الفني الألماني المخضرم رالف رانجنيك لتولي قيادة الإدارة الفنية للفريق الأول حتى نهاية الموسم خلفا للنرويجي أولي سولشاير، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لرالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد الجديد، ومسيرته مع لعبة كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل، وإنجازات وبطولات رالف رانجنيك كمدرب.

من هو رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد الجديد؟

  • يطلق على رالف رانجنيك لقب “الأب الروحي للتدريب الحديث في ألمانيا.
  • رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد من مواليد ألمانيا عام 1958 (63 عاما).
  • لعب كرة القدم في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
  • قبل توليه قيادة مانشستر يونايتد كان يشغل منصب المدير الرياضي لنادي لوكوموتيف موسكو.
  • كل الأندية التي دربها وشغل منصب المدير الفني لها هي أندية ألمانية وهي: لايبزج، شالكة 04، هوفنهايم 1899، هانوفر 96، شتوتجارت، أولم.
  • إنجازات رالف رانجنيك كمدير فني: بطولة الدوري الألماني الدرجة الثانية 2002 مع نادي هانوفر، مع نادي شالكة فاز بكأس الدوري الألماني 2005، وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني عام 2011، وصيف كأس ألمانيا 2019 مع لايبزج.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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