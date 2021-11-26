توصلت إدارة نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع المدير الفني الألماني المخضرم رالف رانجنيك لتولي قيادة الإدارة الفنية للفريق الأول حتى نهاية الموسم خلفا للنرويجي أولي سولشاير، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لرالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد الجديد، ومسيرته مع لعبة كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل، وإنجازات وبطولات رالف رانجنيك كمدرب.
من هو رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد الجديد؟
- يطلق على رالف رانجنيك لقب “الأب الروحي للتدريب الحديث في ألمانيا.
- رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد من مواليد ألمانيا عام 1958 (63 عاما).
- لعب كرة القدم في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
- قبل توليه قيادة مانشستر يونايتد كان يشغل منصب المدير الرياضي لنادي لوكوموتيف موسكو.
- كل الأندية التي دربها وشغل منصب المدير الفني لها هي أندية ألمانية وهي: لايبزج، شالكة 04، هوفنهايم 1899، هانوفر 96، شتوتجارت، أولم.
- إنجازات رالف رانجنيك كمدير فني: بطولة الدوري الألماني الدرجة الثانية 2002 مع نادي هانوفر، مع نادي شالكة فاز بكأس الدوري الألماني 2005، وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني عام 2011، وصيف كأس ألمانيا 2019 مع لايبزج.