من هو رضا الجدي مدرب الباطن الجديد هو سؤال كل جماهير النادي السعودي الان بعد تعاقد إدارة الفريق مع هذا المدير الفني المتميز، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير الرياضي السيرة الذاتية للمدرب رضا الجدي من ويكيبيديا ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي دربها رضا الجدي من قبل، والإنجازات التي حققها، وقد تعاقدت إدارة نادي الباطن مع المدير الفني الجديد لمدة موسم قادم، هذا ويلعب الباطن الموسم القادم في دوري الدرجة الأولى السعودي بعدما هبط من دوري المحترفين.

من هو رضا الجدي مدرب الباطن الجديد والسيرة الذاتية له

هو رضا بن الحبيب الجدي مدير فني متميز وهو مدرب فرنسي الجنسية من أصول تونسية، وهو من مواليد عام 1968، أي أن مدرب الباطن الجديد يبلغ من العمر الآن 51، قاد رضا الجدي نادي العدالة الموسم الماضي، للصعود من دوري الدرجة الأولى، لدوري المحترفين السعودي، وهذا إنجاز متميز للمدرب في أول موسم له مع العدالة.

رضا الجدي مدرب الباطن الجديد بدأ مسيرته التدريبية، كمدرب مساعد للترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي، كما شغل منصب المدرب المساعد للفرنسي لومير في الجهاز الفني لمنتخب تونس الأول من 2003-2009، شغل رضا الجدي منصب المدير الفني للكثير من الأندية التونسية وهي: شبيبة القيروان، نادي الحمامات، الترجي الجرجيسي.