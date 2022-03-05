من هو روبرت سيبولدي مدرب الأهلي الجديد؟

أعلن الأهلي السعودي عن التعاقد مع المدير الفني الأورجوياني روبرت سيبولدي ليتولى المهمة الفنية للفريق الأول خلفًا للألباني هاسي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية لروبرت سيبولدي مدرب الأهلي الجديد، والأندية التي دربها من قبل، وأهم إنجازات سيبولدي، هذا وقد أكد النادي الأهلي أن تعاقده مع المدرب الجديد حتى نهاية الموسم.

من هو روبرت سيبولدي مدرب الأهلي السعودي الجديد؟