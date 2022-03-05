من هو روبرت سيبولدي مدرب الأهلي الجديد؟

أعلن الأهلي السعودي عن التعاقد مع المدير الفني الأورجوياني روبرت سيبولدي ليتولى المهمة الفنية للفريق الأول خلفًا للألباني هاسي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية لروبرت سيبولدي مدرب الأهلي الجديد، والأندية التي دربها من قبل، وأهم إنجازات سيبولدي، هذا وقد أكد النادي الأهلي أن تعاقده مع المدرب الجديد حتى نهاية الموسم.
من هو روبرت سيبولدي مدرب الأهلي السعودي الجديد؟
- روبرت سيبولدي مدرب الأهلي الجديد من مواليد مدينة مونتفيديو عاصمة أوروجواي عام 1965 (65 عامًا).
- بدأ مسيرته مع كرة القدم كحارس مرمى لعدة أندية مكسيكية وكولومبية وأرجنتينية وأرجوانية.
- بدأ روبرت سيبولدي مسيرة التدريب منذ 2009 وكل مسيرته التدريبية كانت داخل المكسيك.
- حيث شغل سيبولدي منصب المدير الفني لأندية كروز أزول وسانتوس لاجونا وفير كروز وغيرها من أندية المكسيك.
- من إنجازات مدرب أهلي الجديد كمدير الفني الفوز بالدوري المكسيكي 2018 مع نادي سانتوس لاجونا، الفوز بكأس الدوريات المكسيكي مع كروز أزول عام 2019.