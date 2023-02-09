من هو رودريجو لاعب الجهراء رقم 20؟

اللاعب البرازيلي رودريجو يوري كان أحد صفقات نادي الجهراء خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022 لتدعيم خط وسط الفريق بالدوري الكويتي الممتاز “زين”، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم رودريجو لاعب الجهراء الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والأندية التي لعب لها من قبل، هذا ويُقدم نادي الجهراء هذا العام عروض متميزة.

معلومات عن رودريجو لاعب نادي الجهراء الكويتي