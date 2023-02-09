من هو رودريجو لاعب الجهراء رقم 20؟

بواسطة محمود عطا الله
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اللاعب البرازيلي رودريجو يوري كان أحد صفقات نادي الجهراء خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022 لتدعيم خط وسط الفريق بالدوري الكويتي الممتاز “زين”، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم رودريجو لاعب الجهراء الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والأندية التي لعب لها من قبل، هذا ويُقدم نادي الجهراء هذا العام عروض متميزة.

معلومات عن رودريجو لاعب نادي الجهراء الكويتي

  • هو رودريجو يوري لاعب الجهراء الكويتي رقم 20 من مواليد البرازيل عام 1994 (29 عامًا).
  • يلعب في مركز الوسط والوسط المدافع.
  • لعب لعدة أندية برازيلية والاحتراف في الدوري الكويتي هي أول تجربة لرودريجو خارج البرازيل.
  • قبل أن ينتقل للكويت كان رودريجو يلعب لنادي سانتا كروز، لعب له 17 مباراة وسجل هدف.
  • قبلها كان يلعب لنادي فيروفياريا، ظهر في 9 مباريات وسجل هدف.
  • من المرتقب تألق هذا اللاعب مع الجهراء.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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