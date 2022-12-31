من هو ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي؟

ريكو لويس هو نجم صاعد بقوة في عالم كرة القدم الإنجليزية والعالمية، أعطاه جوارديولا فرصة كبيرة ليلمع في البريميرليج وهو في عمر 18 ربيعًا، ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن المدافع ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي، وتاريخه مع لعبة كرة القدم، وإنجازات هذا اللاعب.
معلومات عن ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي
- ريكو هنري مارك لويس لاعب مانشستر سيتي رقم 82 من مواليد مدينة بيري الإنجليزي عام 2004 (18 عامًا) لأبوين من جامايكا، والده كان أحد نجوم لعبة الملاكمة.
- يلعب ريكو لويس في مركز المدافع الأيمن.
- التحق بأكاديمية مانشستر سيتي وهو في عمر ثمانية أعوام، كان قائد فريق السيتي تحت 18 سنة.
- لعب ريكو لويس لمنتخبات إنجلترا تحت 16 و18 و19 سنة.