أعلن نادي الطائي عن التعاقد مع المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش لتدريب الفريق الأول بالنادي ليكون خلفًا للمدرب التونسي محمد الكوكي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمدرب زوران مانولوفيتش ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي دربها مدرب الطائي الجديد من قبل، كما نستعرض أهم إنجازات زوران مانولوفيتش كمدرب، يذكر أن نادي الطائي قد خسر أول ثلاث مباريات له في الدوري السعودي.

من هو زوران مانولوفيتش مدرب الطائي الجديد؟

الصربي زوران مانولوفيتش مدرب الطائي الجديد من مواليد عام 1962 (59 عامًا)، درب مجموعة من أهم الأندية الإفريقية، حيث درب نادي بريميرو دي أوغوستو الأنجولي من 2017 حتى 2019، كما درب Zoran Manojlovic الوداد البيضاوي المغربي أحد أهم الأندية في القارة الإفريقية، بعدها درب الهلال السوداني، ثم شباب بلوزداد الجزائري.

بخصوص إنجازات زوران مانولوفيتش مدرب الطائي الجديد فقد تُوج مع نادي شباب بلوزداد بالدوري الجزائري 2020-2021، فاز بكأس السوبر عام 2015 مع نادي كابوسكورب الأنجولي، حصل زوران مانولوفيتش على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا موسم 2019/2018 بعد تألقه مع بريميرو الأنجولي والوصول لقبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.